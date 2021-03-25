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25.03.2021  18:26   

По улице Донец-Захаржевского до середины апреля запрещено движение

Ограничения связаны с продолжением реконструкции нежилого здания на этом участке.

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 15 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции нежилого здания на этом участке.
 
Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 28 марта 2021 год.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, донец-захоржевского
 
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