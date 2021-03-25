25.03.2021 18:26

По улице Донец-Захаржевского до середины апреля запрещено движение

Ограничения связаны с продолжением реконструкции нежилого здания на этом участке.

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от пер. Мечникова до пл. Театральной, запрещено до 15 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции нежилого здания на этом участке.

Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 28 марта 2021 год.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Сумской, ул. Пушкинской, пл. Театральной и пер. Мечникова.

Подписывайтесь на Telegram-канал официального сайта Харьковского горсовета.