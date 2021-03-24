Момент ДТП на Клочковской слили в сеть

Водитель Шкоды не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Шевроле.
Как сообщили в патрульной полиции, 23 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными по ул. Клочковская, 28 (напротив Книжного рынка).
Участниками ДТП стали автомобили Skoda Fabia и Chevrolet Aveo.
После ДТП медики госпитализировали пассажира автомобиля Skoda Fabia.
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Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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