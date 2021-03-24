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24.03.2021  13:13   

Момент ДТП на Клочковской слили в сеть

Водитель Шкоды не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Шевроле.

Как сообщили в патрульной полиции, 23 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными по ул. Клочковская, 28 (напротив Книжного рынка).

Участниками ДТП стали автомобили Skoda Fabia и Chevrolet Aveo.

После ДТП медики госпитализировали пассажира автомобиля Skoda Fabia.

Тэги:  дтп, клочковская, харьков
 
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