24.03.2021 13:13

Момент ДТП на Клочковской слили в сеть

Водитель Шкоды не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Шевроле.

Как сообщили в патрульной полиции, 23 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными по ул. Клочковская, 28 (напротив Книжного рынка).

Участниками ДТП стали автомобили Skoda Fabia и Chevrolet Aveo.

После ДТП медики госпитализировали пассажира автомобиля Skoda Fabia.