24.03.2021 12:14

Харьковчане просят установить режим "зеленой волны" для светофоров на проспекте Науки

Петицию на сайте Харьковского городского головы зарегистрировал Антон Маханько.

Автор петиции утверждает, что благодаря этому режиму, автомобили, двигающие со скоростью 40 км / ч, смогут без остановок проехать весь проспект Науки.

Он отмечает, что Харьков сейчас 13-й в списке городов с наибольшим количеством пробок, поэтому он уверен, что снизится количество ДТП в разы и существенно уменьшится количество пробок:

"1) Не нужно будет лишний раз тормозить, что уменьшит износ шин и асфальта;

2) Не нужно будет лишний раз трогаться, что уменьшит расход топлива и загрязнения окружающей среды;

3) Не будет смысла постоянно менять полосу (обгонять), так-как поток будет ехать и так быстро;

4) Не будет смысла разгоняться, чтобы успеть в последнюю секунду пролететь перекресток. Поток машин и так будет комфортно проезжать проспект;

5) Снизит шум моторов в кварталах, так как не будет смысла разгоняться;

6) Сделает движение машин предсказуемым", - отмечает Антон Маханько.

На данный момент петиция набрала 17 голосов.

Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей.