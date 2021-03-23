Игорь Терехов поручил навести порядок возле выходов из метро

В Харькове проверят законность работы магазинов, киосков и других объектов торговли, которые находятся вблизи выходов из станций метрополитена.
Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов сегодня, 23 марта, на рабочем совещании в мэрии. Он напомнил, что по правилам пожарной безопасности размещать объекты коммерческого, торгового и социально-бытового назначения в пределах полукруга радиусом 20 м от дверей метрополитена запрещено, однако некоторые предприниматели это правило нарушают.
«Все торговые точки, которые нарушают это правило, необходимо снести или переместить. Я понимаю, что мы не можем во время локдауна лишать людей рабочих мест. Но если, не дай бог, случится какая-то аварийная ситуация, будут жертвы. Мы этого допустить не можем. Пути выхода из метро должны быть открыты», - сказал Игорь Терехов.
Также и.о. мэра поручил навести порядок на остановочных павильонах возле станций метро (убрать мусор, в случае необходимости заменить лавочки или покрасить их).
Напомним, что исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил навести порядок на станциях метрополитена и его переходах. Такое поручение он дал руководству коммунальных предприятий «Харьковский метрополитен» и «Подземный город» 23 марта, на рабочем совещании в мэрии. Он отметил, что вчера лично проехал несколько станций метро, чтобы проверить работу предприятия, и результаты проверки его не удовлетворили.
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