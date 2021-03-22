22.03.2021 18:49

В городе обновляется подвижной состав электротранспорта

Об этом сегодня, 22 марта 2021 года, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи Харьковского городского совета сообщил директор КП «Тролейбусное депо№2» Дмитрий Липовой.

По его словам, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в 12 млн евро новый транспорт поставлялся в город с середины 2019 года по сентябрь 2020 года. За это время предприятие получило 57 новых троллейбсов, 15 единиц еще предстоит заменить.

«Благодаря обновлению эксплуатационные расходы на содержание подвижного состава снижаются. Он новый, соответственно - расходы минимальны. В частности, снизились на 25% затраты электроэнергии, уменьшился период простоя из-за ремонтов. Но главное, что горожане увидели абсолютно новые машины – комфортные, современные, низкополые, обурудованные под нужды людей с инвалидностью. Кстати, количество запросов от соцслужб на перевозку этой категории населения значительно увеличилось», - отметил Дмитрий Липовой.

В свою очередь директор КП «Троллейбусное депо №3» Олег Болдырев сообщил, что обновление их подвижного состава началось в декабре прошлого года. Всего договором с Европейским инвестиционным банком предусмотрена закупка 49 троллейбусов (37 односекционных и 12 – двухсекционных). 22 единицы предприятие уже получило, оставшиеся обещают поставить в Харьков к июлю. Сейчас на балансе депо, с учетом новых, - 104 троллейбуса.

Кроме того, в прошлом году Салтовское депо заключило контракт на покупку 50 троллейбсов на автономном ходу. На сегодняшний день 16 таких машин предприятие уже получило. Они работают на двух маршрутах: №48 и 49. Один соединяет ул. Героев Труда и ул. Дружбы народов, второй – центр города (парк «Зустріч») и пос. Жихарь.