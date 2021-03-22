Московский проспект - до конца лета на ХТЗ ограничено движение

Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от ул. Свистуна до ул. Саблева, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 с 23 марта до 1 июня 2021 года.
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Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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