22.03.2021 16:19

Московский проспект - до конца лета на ХТЗ ограничено движение

Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от ул. Свистуна до ул. Саблева, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 с 23 марта до 1 июня 2021 года.



//city.kharkov.ua

На части Московского проспекта до лета ограничивается движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Пропуск транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.