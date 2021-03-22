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22.03.2021  16:19   

Московский проспект - до конца лета на ХТЗ ограничено движение

Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от ул. Свистуна до ул. Саблева, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 с 23 марта до 1 июня 2021 года.


//city.kharkov.ua
На части Московского проспекта до лета ограничивается движение транспорта
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
Пропуск транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, московский
 
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