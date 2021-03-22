По Гражданской улице на два месяца закрывают движение

Движение транспорта по ул. Гражданской, на участке от пер. Слесарного до Харьковской набережной, запрещается с 22 марта по 21 мая.
По информации Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка осуществлять по прилегающим улицам: пер. Слесарном, ул. Короленко, пр. Московской и другим прилегающим улицам.
Комментариев: 0
День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
влажность:
давление:
ветер: