22.03.2021 08:26

По Гражданской улице на два месяца закрывают движение

Движение транспорта по ул. Гражданской, на участке от пер. Слесарного до Харьковской набережной, запрещается с 22 марта по 21 мая.



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По информации Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка осуществлять по прилегающим улицам: пер. Слесарном, ул. Короленко, пр. Московской и другим прилегающим улицам.