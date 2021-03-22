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22.03.2021  08:26   

По Гражданской улице на два месяца закрывают движение

Движение транспорта по ул. Гражданской, на участке от пер. Слесарного до Харьковской набережной, запрещается с 22 марта по 21 мая.


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По информации Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка осуществлять по прилегающим улицам: пер. Слесарном, ул. Короленко, пр. Московской и другим прилегающим улицам.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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