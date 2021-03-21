Главная Новости Дороги и транспорт С 22 марта на украинских дорогах появится 60 новых радаров TruCAM. В Харькове +1
21.03.2021  11:47   

С 22 марта на украинских дорогах появится 60 новых радаров TruCAM. В Харькове +1

С 22 марта на дорогах Украины появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.



Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции. Кроме того, были внесены изменения на 12 уже существующих участках.

В частности, в Харькове добавится участок на проспекте Льва Ландау.

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Теперь в общей сложности на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения скорости будет осуществляться на 309 участках.

При этом на данных участках об использовании приборов измерения скорости будут предупреждать дорожные знаки, информирующие о фото- и видеофиксацию нарушений, а в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

По состоянию на 21 марта, согласно сайту патрульной полиции Украины, в Харькове существуют слежующие участки с TruCAM:

  • проспект Гагарина;
  • Белгородское шоссе (въезд и выезд из города);
  • Московский проспект;
  • улица Полтавский шлях.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  trucam, дороги, видеофиксация, харьков
 
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