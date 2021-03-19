19.03.2021 17:49

В понедельник троллейбус №13 изменит маршрут движения

Движение троллейбусов будет запрещено в первой половине дня 22 марта 2021 года.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины» до ст. м. «Турбоатом», будет запрещено с 10:00 до 14:00 в понедельник, 22 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по пр. Московскому.

В это время троллейбус №13 будет курсировать таким образом: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».