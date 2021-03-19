19.03.2021 15:50

21 марта центр Харькова на 1 час будет закрыт для движения транспорта

Движение транспорта по спуску Соборному и ул. Университетской будет запрещено с 11:00 до 12:00 в воскресенье, 21 марта.





Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с тем, что Управление Харьковской епархии Украинской православной церкви проводет крестный ход от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.



Крестный ход пройдет по маршруту: пл. Благовещенская - Купеческий мост - спуск Соборный - ул. Университетская, на участке от пер. Университетского до спуска Бурсацкого.



В это время автобусы будут курсировать так:



№20э, 217э: высадку/посадку будут производить на пл. Конституции; движение в обратном направлении (в сторону пл. Свободы) будут осуществлять после разворота на перекрестке пл. Конституции и ул. Пушкинской;



№202э: - ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборный - пл. Благовещенская и далее по маршруту;



№219э, 249э (в сторону пер. Спартаковского): - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;



№238э (в сторону пер. Спартаковского): - ул. Благовещенская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Клочковская - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;



(в сторону пл. Благовещенской): - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборный - пл. Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту;



№241э: - пер. Армянский - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - пл. Театральная - ул. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту.



Также с 11:00 до 12:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «Ул. Конева» до ул. Коцарской, по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.



Троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.