По улице Деревянко временно ограничивается движение транспорта

Ремонтные работы продлятся три недели.
С 19 марта по 9 апреля ограничивается движение транспорта по ул. Деревянко в районе домов №32 и №34.
По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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