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19.03.2021  08:22   

По улице Деревянко временно ограничивается движение транспорта

Ремонтные работы продлятся три недели.

С 19 марта по 9 апреля ограничивается движение транспорта по ул. Деревянко в районе домов №32 и №34.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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