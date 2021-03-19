19.03.2021 08:22

По улице Деревянко временно ограничивается движение транспорта

Ремонтные работы продлятся три недели.

С 19 марта по 9 апреля ограничивается движение транспорта по ул. Деревянко в районе домов №32 и №34.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.