В воскресенье в Харькове пройдет Крестный ход

На время проведения Крестного хода по Соборному спуску и Университетской улице временно запрещается движение транспорта.
21 марта, в Неделю первую Великого поста, в праздник Торжества православия, по окончании Божественной литургии состоится крестный ход с молитвой о мире в Украине от Свято-Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю. Об этом сообщили в Харьковской епархии.
По информации Департамента инфраструктуры, во время проведения Крестного хода, с 11.00 до 12.00 21 марта, запрещается движение транспортных средств по маршруту: пл. Благовещенская – Купеческий мост – спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетской к Бурсацкому спуску.
Также с 11.00 до 12.00 изменят движение городские маршруты.
Троллейбусы:
№11: РК «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – РК «ул. Конева».
Автобусы:
№№20е, 217э: высадка/посадка осуществляется на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) осуществляется после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;
№202: ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборности – пл. Благовещенская и далее по маршруту;
№№219е, 249 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки–Основьяненко – пер. Спартаковский;
№238 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Клочковская – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;
(в сторону пер. Спартаковского): – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская – спуск Соборный – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;
№№241е: пер. Армянский – пл. Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – пл. Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажность:
давление:
ветер: