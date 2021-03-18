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18.03.2021  09:59   

В воскресенье в Харькове пройдет Крестный ход

На время проведения Крестного хода по Соборному спуску и Университетской улице временно запрещается движение транспорта.

21 марта, в Неделю первую Великого поста, в праздник Торжества православия, по окончании Божественной литургии состоится крестный ход с молитвой о мире в Украине от Свято-Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю. Об этом сообщили в Харьковской епархии.

По информации Департамента инфраструктуры, во время проведения Крестного хода, с 11.00 до 12.00 21 марта, запрещается движение транспортных средств по маршруту: пл. Благовещенская – Купеческий мост – спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетской к Бурсацкому спуску.

Также с 11.00 до 12.00 изменят движение городские маршруты.

Троллейбусы:

№11: РК «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – РК «ул. Конева».

Автобусы:

№№20е, 217э: высадка/посадка осуществляется на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) осуществляется после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;

№202: ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборности – пл. Благовещенская и далее по маршруту;

№№219е, 249 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки–Основьяненко – пер. Спартаковский;

№238 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Клочковская – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки – Основьяненко – пер. Спартаковский;
(в сторону пер. Спартаковского): – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская – спуск Соборный – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;

№№241е: пер. Армянский – пл. Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – пл. Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  крестный ход, движение, транспорт, харьков
 
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