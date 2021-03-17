Песочинский путепровод обещают капитально отремонтировать в 2021 году

Прошло совместное совещание по проведению капитального ремонта Песочинского путепровода по автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» км 0+518
На время проведения капитального ремонта искусственного сооружения планируется закрытие движения транспорта и пешеходов.
О дате закрытия путепровода и маршрутов объезда закрытого участка автомобильной дороги пообещали сообщить дополнительно.
Проводятся работы по согласованию закрытия движения на участке км 0 +518 автомобильной дороги общего пользования государственного значения в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 879 с руководством территориального органа Укртрансбезпекы и соответствующим уполномоченным подразделением Национальной полиции.
Справка:
Путепровод обеспечивает движение автомобильного транспорта международным транспортным коридором E-105 и находится на участке которая совмещается с международными, междугородными и пригородными автобусными маршрутами. Среднесуточная интенсивность движения на участке размещения путепровода составляет до 30 000 авт. / сут.
В связи с разрушением путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» на км 0 518 в г. Харьков с 25.08.2019 года по 22.12.2019 движение было закрыто. В результате происшествия никто не пострадал.
Железнодорожные пути остались свободными. По заключению специалистов, восстановительные работы разбиты на 2 этапа:
1) Восстановление работоспособности промежуточной разрушенной опоры - выполнена.
Как проходили аварийно-восстановительные работы на путепроводе?
30.08.2019 года - начато аварийно-восстановительные работы на путепроводе в районе с. Песочин. Ремонтные работы длились около 4 месяцев.
Всего с начала аварийно-восстановительных работ было задействовано от 22 до 80 рабочих и от 4 до 18 единиц техники.
18.12.2019 года с привлечением мостовых экспертов были осмотрены выполнены аварийно-восстановительные работы путепровода и работы по безопасности движения, а также выполнено испытание сооружения. По результатам осмотра, путепровод пригоден для движения транспортных средств общей массой до 20т.
22.12.2019 года открыто движение для транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, пешеходов на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-18-1. Подъезд к Международному аэропорту «Харьков» на участке км 0 +000 - км 1 100 с ограничением движения транспортных средств общая масса которых превышает 20т.
2) Капитальный ремонт сооружения в целом - планируется провести в 2021 году.
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