17.03.2021 12:01

Песочинский путепровод обещают капитально отремонтировать в 2021 году

Прошло совместное совещание по проведению капитального ремонта Песочинского путепровода по автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» км 0+518

На время проведения капитального ремонта искусственного сооружения планируется закрытие движения транспорта и пешеходов.



О дате закрытия путепровода и маршрутов объезда закрытого участка автомобильной дороги пообещали сообщить дополнительно.



Проводятся работы по согласованию закрытия движения на участке км 0 +518 автомобильной дороги общего пользования государственного значения в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 879 с руководством территориального органа Укртрансбезпекы и соответствующим уполномоченным подразделением Национальной полиции.



Справка:



Путепровод обеспечивает движение автомобильного транспорта международным транспортным коридором E-105 и находится на участке которая совмещается с международными, междугородными и пригородными автобусными маршрутами. Среднесуточная интенсивность движения на участке размещения путепровода составляет до 30 000 авт. / сут.



В связи с разрушением путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт «Харьков» на км 0 518 в г. Харьков с 25.08.2019 года по 22.12.2019 движение было закрыто. В результате происшествия никто не пострадал.

Железнодорожные пути остались свободными. По заключению специалистов, восстановительные работы разбиты на 2 этапа:

1) Восстановление работоспособности промежуточной разрушенной опоры - выполнена.

Как проходили аварийно-восстановительные работы на путепроводе?

30.08.2019 года - начато аварийно-восстановительные работы на путепроводе в районе с. Песочин. Ремонтные работы длились около 4 месяцев.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ было задействовано от 22 до 80 рабочих и от 4 до 18 единиц техники.

18.12.2019 года с привлечением мостовых экспертов были осмотрены выполнены аварийно-восстановительные работы путепровода и работы по безопасности движения, а также выполнено испытание сооружения. По результатам осмотра, путепровод пригоден для движения транспортных средств общей массой до 20т.

22.12.2019 года открыто движение для транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, пешеходов на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-18-1. Подъезд к Международному аэропорту «Харьков» на участке км 0 +000 - км 1 100 с ограничением движения транспортных средств общая масса которых превышает 20т.

2) Капитальный ремонт сооружения в целом - планируется провести в 2021 году.