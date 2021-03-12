На Окружной снимают асфальт (ФОТО)

12.03.2021 13:11

Работы по фрезеровке старого слоя покрытия начали со стороны Алексеевки

Об этом сообщают в Службе автодорог в Харьковской области. Ремонт проходит в рамках программы Президента «Большое строительство».

«11 марта начаты подготовительные работы к масштабному ремонту на первом объекте в этом году (не считая искусственных сооружений), а именно - на автомобильной дороге М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», участок которой относится к объездной вокруг Харькова, - отмечают в САД. - В целом на 58 километрах объездной дороги по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, появится новая разметка и обочины».

По данным дорожников, запланированная стоимость выполнения работ составляет 1,8 млрд грн. Реализация контракта рассчитана на 2 года.

«После завершения работ дорожное покрытие будет капитально отремонтировано и не потребует ямочного ремонта», - уверяют в службе.

Сейчас подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг» начала фрезеровку старого слоя покрытия и расчистку обочины от поросли. Работы выполняются от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы. В местах проведения работ движение автотранспорта организовано по одной половине проезжей части в реверсном режиме по согласованной с Нацполицией схеме. Также на днях в пределах Роганского жилмассива начнет фрезеровать подрядная организация ООО «Славдорстрой».

«Выполнение указанных работ при таких погодных условиях не противоречит действующим нормативным требованиям и не влияет на качество их выполнения, - отмечают в САД. - Обращаемся к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ, так как при фрезеровке (снятии) старого покрытия или при укладке новых слоев асфальтобетона будут возникать временные технологические стыки. Соблюдайте требования Правил дорожного движения, обращайте внимание на предупредительные знаки, заботьтесь о своей безопасности и безопасности других».

В Службе автодорог напоминают, что объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5-ти дорог:

- М-03 «Киев-Харьков-Довжанский»;

- подъезд к Международному аэропорту «Харьков» (со стороны Довжанского);

- Р-78 «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка»;

- М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта»;

- подъезд к аэропорту «Харьков» (со стороны Киева).

«Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг Харькова не проводился более 10 лет, и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же экстремальные погодные условия этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено, - добавляют в САД. - В этом году планируем начать ремонт на трех отрезках объездной: двух отрезках М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» и на отрезке «подъезд к Международному аэропорту «Харьков».