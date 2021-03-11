"Нужно вычищать все с моющими средствами, как положено", - Игорь Терехов поручил навести порядок в переходах метро

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил навести порядок в переходах Харьковского метрополитена и на прилегающей территории.
Такое поручение он дал руководству КП «Подземный город» сегодня, 11 марта, на рабочем совещании в горсовете.
Игорь Терехов отметил, что в переходах метро нужно убирать более тщательно.
«У нас метро открывается в 5:30, поэтому до 6:00 все урны должны быть убраны. К 7:00 пройдет основной пассажиропоток. Просто мыть не получится. Нужно вычищать все с моющими средствами, как положено. Должно быть чисто», - сказал на совещании Игорь Терехов.
В КП «Подземный город» отметили, что отработают новый график уборки, в частности, убирать будут два раза в день.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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