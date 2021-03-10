10.03.2021 09:22

Автодорогу Дергачи-Пятихатки начали капитально ремонтировать (ФОТО)

Отремонтируют около шести километров трассы – от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи.

Как сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», дорожники начали работы 8 марта.



Участок ремонта проходит от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи. Протяженность - 5,8 км. Подрядчик, выполняющий работы, - ООО «Автомагистраль-Юг».

Харьковская область, одна из первых среди всех областей, начала дорожно-строительные работы на дорогах местного значения.

Сейчас начаты работы по фрезерованию покрытия и расчистке обочины от поросли. Эти виды работ могут выполняться при существующих погодных условиях.