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10.03.2021  09:22   

Автодорогу Дергачи-Пятихатки начали капитально ремонтировать (ФОТО)

Отремонтируют около шести километров трассы – от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи.

Как сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», дорожники начали работы 8 марта.

Участок ремонта проходит от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи. Протяженность - 5,8 км. Подрядчик, выполняющий работы, - ООО «Автомагистраль-Юг».

Харьковская область, одна из первых среди всех областей, начала дорожно-строительные работы на дорогах местного значения.

Сейчас начаты работы по фрезерованию покрытия и расчистке обочины от поросли. Эти виды работ могут выполняться при существующих погодных условиях.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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