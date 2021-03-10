Автодорогу Дергачи-Пятихатки начали капитально ремонтировать (ФОТО)

Отремонтируют около шести километров трассы – от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи.
Как сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», дорожники начали работы 8 марта.
Участок ремонта проходит от населенного пункта Черкасская Лозовая до города Дергачи. Протяженность - 5,8 км. Подрядчик, выполняющий работы, - ООО «Автомагистраль-Юг».
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