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09.03.2021  19:38   

По Пушкинской ограничен проезд на четыре декады

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».


//city.kharkov.ua
 
Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Мечникова до ул. Короленко, будет запрещено с 10 марта до 20 апреля 2021 года.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Театральной и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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