09.03.2021 19:38

По Пушкинской ограничен проезд на четыре декады

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Мечникова до ул. Короленко, будет запрещено с 10 марта до 20 апреля 2021 года.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Театральной и др.