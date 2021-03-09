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09.03.2021  16:49   

В среду троллейбус №27 изменит маршрут движения

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до пр. Любови Малой, будет запрещено с 9:30 до 14:30 завтра, 10 марта.
 
В это время троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Новобаварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков
 
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