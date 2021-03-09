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09.03.2021  11:26   

В Укравтодоре рассказали, в каком состоянии дороги под Харьковом (ФОТО)

На утро 9 марта состояние покрытия на дорогах - мокрое, обработанное противогололедными смесями.

В течение суток на дорогах области работало около 100 единиц спецтехники. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 768 м3 песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли. Выполнялись работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения для предотвращения образования гололеда.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до -13 ° С.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах области и получения информации о состоянии проезда работает круглосуточная горячая линия диспетчерской Службы автомобильных дорог в Харьковской области по телефону: +380573368344.

Источник:   САД
 Тэги:  чистят, дороги, харьков, снегопад
 
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