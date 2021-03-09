В Укравтодоре рассказали, в каком состоянии дороги под Харьковом (ФОТО)

На утро 9 марта состояние покрытия на дорогах - мокрое, обработанное противогололедными смесями.
В течение суток на дорогах области работало около 100 единиц спецтехники. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 768 м3 песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли. Выполнялись работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения для предотвращения образования гололеда.
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до -13 ° С.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах области и получения информации о состоянии проезда работает круглосуточная горячая линия диспетчерской Службы автомобильных дорог в Харьковской области по телефону: +380573368344.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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