На Харьковщине продолжается ремонт 128-метрового моста через реку Орель на трассе М-18

09.03.2021 08:02

В 2020 году в рамках Национальной программы восстановления мостов начался ремонт моста на км 147 + 227 автодороги М-18 «Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта».

Об этом сообщают в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Искусственное сооружение находится вблизи г. Перещепино на границе Харьковской и Днепропетровской областей. До открытия автомобильной дороги Р-51 «Харьков - Красноград - Перещепино» мост обеспечивал пропуск транспортных грузовых и пассажирских потоков через р. Орель в обоих направлениях между двумя областями. За период эксплуатации получил большое количество повреждений.

«Ремонтировать искусственное сооружение начали осенью прошлого года. Движение транспорта на участке км 143 + 436 - км 147 + 670 автомобильной дороги в связи с ремонтом закрыто, - сообщают в агентстве. - Сейчас работы проводятся на всей постройке. Выполнен демонтаж проезжей части, армирование и бетонирование накладной плиты. Продолжается ремонт консольной подвески моста и обустройство тротуаров».

Подрядная организация, выполняющая работы, - «ООО Специализированная механизированная колонна № 23».

Завершить работы планируется до конца 2021 года.

Напомним, в планах «Укравтодора» - в течение 2021 года построить, реконструировать и отремонтировать 150 искусственных сооружений на государственных дорогах.