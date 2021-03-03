Две сотни машин чистили дороги под Харьковом

В течение суток проезд на дорогах обеспечивали 202 единицы спецтехники.
К работам были привлечены 305 работников филиалов «Харьковского облавтодора».
Для обработки дорог использовано 686 куб. м противогололедных материалов и 44,4 т технической соли.
Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
влажность:
давление:
ветер: