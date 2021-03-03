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03.03.2021  10:53   

Две сотни машин чистили дороги под Харьковом

В течение суток проезд на дорогах обеспечивали 202 единицы спецтехники.

К работам были привлечены 305 работников филиалов «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 686 куб. м противогололедных материалов и 44,4 т технической соли.

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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