02.03.2021 14:46

«Будь заметным на дороге»: стартовал Всеукраинский конкурс социальных видеоработ

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты профтехучилищ.

Участники до 14 лет могут участвовать при наличии согласия родителей/опекунов.

Для привлечения внимания общественности - пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, владельцев персонального электротранспорта, детей и молодежи - к обязательному использованию светоотражающих элементов во время передвижения по улицам и дорогам в темное время суток и с целью популяризации их использования 1 марта объявлен Всеукраинский конкурс социальных видеоработ «Будь заметным на дороге».

Конкурс длится в марте - апреле 2021 года. Сроки подачи работ: с 15 марта до 18 апреля 2021 года.

Коллективная видеоработа должна быть оригинальной и социально направленной в следующих направлениях:

- положительный пример использования детьми и молодежью светоотражающих элементов - жилетов, ремней, браслетов, подвесок, брелоков, лент и т.д. на одежде или на средствах передвижения - велосипедах, роликах, коньках, мопедах, персональном электротранспорте, детских колясках и тому подобное;

- ношение одежды со светоотражающими элементами;

- привлечение внимания общественности к важности использования светоотражающих элементов для безопасности на дороге.

Требования к работе:

- продолжительность видеоролика - 30-45 секунд

- формат - MP4, разрешение и соотношение сторон - 1080p (1920 х 1080), 720p (1280 х 720), 480p (854 х 480), 360p (640 х 360) или 240p (426 х 240)

- музыка и видео других авторов, защищенных авторским правом, в видеоработе может использоваться хронометражем не более 10 секунд

- сопровождается названием, отражающим ее суть, с указанием авторского коллектива и его руководителя, названия учебного заведения, города, района, области;

- отвечает требованиям действующего законодательства по вопросам авторского права.

Видеоработы загружаются на платформу конкурса самостоятельно. Если работ от одного автора больше, чем одна, то каждая загружается отдельно с заполнением новой формы.

Шаг 1: на сайте в меню Конкурс нажать кнопку «Принять участие в конкурсе».

Шаг 2: заполнить регистрационную форму.

Шаг 3: загрузить видеоработу.

Шаг 4: прикрепить отсканированное с подписями Заявление участников (в формате pdf).

Шаг 5: нажать «Отправить работу».

Шаг 6: оригинал заявления участников с подписями обязательно прислать по почте по адресу: г. Киев, а/я 217.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится в мае 2021 года во время проведения I-го этапа Недели безопасности дорожного движения в Украине. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации награждения состоится в дистанционном формате.

Коллективы-победители (I, II, III места) будут отмечены грамотами и подарками. Лучшие видеоролики будут продемонстрированы на сайтах и ​​в социальных сетях организаторов, а также могут быть использованы для социальной рекламы на телевидении и в интернете.

Информация об итогах Всеукраинского конкурса будет обнародована на сайтах и ​​в социальных сетях организаторов.

Справочная информация - по тел.: (068) 466-43-82, (044) 466-43-81.

Конкурс организовывает Международный благотворительный фонд «Помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» в рамках Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством образования и науки Украины, Министерством информационной политики Украины и Международным благотворительным фондом «Помощи пострадавшим в результате ДТП» от 22.04.2019 № 22 и Национального проекта «Безопасная страна».