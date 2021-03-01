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01.03.2021  10:35   

Дороги области чистят после весеннего снегопада

Утром 1 марта в большей части области местами наблюдались осадки в виде слабого снега, местами - слабый туман.

В течение суток проезд на дорогах местного и государственного значения обеспечивалы 136 единиц спецтехники

К работам были привлечены 187 работников филиалов «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 99 куб. м противогололедных материалов и 21,6 т технической соли.

Проезд школьнымы и автобуснымы маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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