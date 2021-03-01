Дороги области чистят после весеннего снегопада

Утром 1 марта в большей части области местами наблюдались осадки в виде слабого снега, местами - слабый туман.
В течение суток проезд на дорогах местного и государственного значения обеспечивалы 136 единиц спецтехники
К работам были привлечены 187 работников филиалов «Харьковского облавтодора».
Для обработки дорог использовано 99 куб. м противогололедных материалов и 21,6 т технической соли.
Проезд школьнымы и автобуснымы маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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