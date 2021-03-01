01.03.2021 10:35

Дороги области чистят после весеннего снегопада

Утром 1 марта в большей части области местами наблюдались осадки в виде слабого снега, местами - слабый туман.

В течение суток проезд на дорогах местного и государственного значения обеспечивалы 136 единиц спецтехники



К работам были привлечены 187 работников филиалов «Харьковского облавтодора».



Для обработки дорог использовано 99 куб. м противогололедных материалов и 21,6 т технической соли.



Проезд школьнымы и автобуснымы маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.