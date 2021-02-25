Трамвай №3 временно ходит по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:30 до 14:30 25 и 26 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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