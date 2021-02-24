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24.02.2021  16:11   

Игорь Терехов: Харьковский трамвай выйдет на маршруты в 2022-м году

В Харькове работают над созданием современного трамвая.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 февраля 2021 года, на брифинге сообщил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Опытный образец харьковского трамвая планируют презентовать в 2021 году.
 
По его словам, на маршруты трамвай должен выйти уже в следующем, 2022-м, году. Игорь Терехов отметил, что образец изготовят на базе «Экополиса «ХТЗ».
 
«Александр Ярославский инвестирует в производство, мы со своей стороны обязуемся по графику приобретать трамваи и пускать их на маршруты. Это ультрасовременный низкопольный трамвай, который в Украине еще не выпускался. Он будет соответствовать аналогам лучших европейских производителей, но стоить намного дешевле», - отметил Игорь Терехов.
 
Игорь Терехов сообщил, что благодаря отечественному производству в будущем можно будет развивать инфраструктуру и в других городах страны.
 
«Потом присоединятся другие города, потому что очень дорого покупать трамваи европейского и китайского производства. Рассчитываем, что к осени появится первый опытный образец, который мы презентуем», - сообщил Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, трамвай, харьков
 
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