24.02.2021 16:11

Игорь Терехов: Харьковский трамвай выйдет на маршруты в 2022-м году

В Харькове работают над созданием современного трамвая.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 февраля 2021 года, на брифинге сообщил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Опытный образец харьковского трамвая планируют презентовать в 2021 году.

По его словам, на маршруты трамвай должен выйти уже в следующем, 2022-м, году. Игорь Терехов отметил, что образец изготовят на базе «Экополиса «ХТЗ».

«Александр Ярославский инвестирует в производство, мы со своей стороны обязуемся по графику приобретать трамваи и пускать их на маршруты. Это ультрасовременный низкопольный трамвай, который в Украине еще не выпускался. Он будет соответствовать аналогам лучших европейских производителей, но стоить намного дешевле», - отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов сообщил, что благодаря отечественному производству в будущем можно будет развивать инфраструктуру и в других городах страны.

«Потом присоединятся другие города, потому что очень дорого покупать трамваи европейского и китайского производства. Рассчитываем, что к осени появится первый опытный образец, который мы презентуем», - сообщил Игорь Терехов.