Зеленский анонсировал проект пригородного железнодорожного сообщения City Express

Первый этап включает Киев, Харьков и Днепр.
Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» рассказал о проекте пригородного железнодорожного сообщения City Express.
«Мы работаем и над давно забытой темой - это пригородные поезда. Граждане, которые пользуются этим видом транспорта, лучше других знают, в каком ужасном состоянии они находятся. Сейчас мы готовим проект City Express. Это другой, качественный и современный уровень пригородного сообщения, который поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проект включает Киев, Харьков и Днепр», - рассказал Владимир Зеленский.
Развитие инфраструктуры выгодно всем: как бизнесу, так и гражданам, и экономике в целом. Бизнесу оно может помочь снизить постоянные затраты на производстве, людям - получить улучшение инфраструктурных услуг, новые школы, больницы, детсады; экономике - произвести больше товаров и услуг при неизменном уровне затрат, и это способствует экономическому росту.
Инфраструктурные проекты объединяют интересы всех и каждого, их актуализация является целью этого форума. Для этого Офис Президента, правительство, представители Верховной Рады и экспертная среда объединяются на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура», который проходит с 22 по 24 февраля в Киеве.
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В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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