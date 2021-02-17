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17.02.2021  12:56   

Сегодня ночью закроют переезд на ХТЗ

Движение транспорта через железнодорожный переезд по пр. Архитектора Алешина будет запрещено с 23:00 17 февраля до 5:00 18 февраля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене рельсов на переезде.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Лосевской, Свистуна, пр. Московскому и др.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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