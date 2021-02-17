Сегодня ночью закроют переезд на ХТЗ

Движение транспорта через железнодорожный переезд по пр. Архитектора Алешина будет запрещено с 23:00 17 февраля до 5:00 18 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене рельсов на переезде.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Лосевской, Свистуна, пр. Московскому и др.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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