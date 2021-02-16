16.02.2021 16:45

Игорь Терехов: В Харькове на островках безопасности установят защитные ограждения

Противотаранные болларды (дорожные столбы) планируется установить в зоне пешеходных переходов и на островках безопасности в Харькове.



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Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил на рабочем совещании и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, в городе помнят несчастные случаи на ул. Сумской, пр. Науки, пр. Гагарина и хотят обезопасить пешеходов.

«Это будут такие островки безопасности, на которых даже при аварийной ситуации машина не сможет сбить человека. Я очень тщательно изучал этот вопрос. Поэтому мы разработали образцы, обсудили характеристики и будем их применять», - рассказал Игорь Терехов.

Отметим, что усиленный конструктив болларда не позволяет автомобилю заезжать на пешеходную зону. При столкновении с ним автомобиль повреждается, но остается в пределах проезжей части. Для повышения безопасности водителей и привлечения их внимания дорожные столбы будут оснащены светоотражающими элементами.