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16.02.2021  16:45   

Игорь Терехов: В Харькове на островках безопасности установят защитные ограждения

Противотаранные болларды (дорожные столбы) планируется установить в зоне пешеходных переходов и на островках безопасности в Харькове.


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Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил на рабочем совещании и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
По его словам, в городе помнят несчастные случаи на ул. Сумской, пр. Науки, пр. Гагарина и хотят обезопасить пешеходов.
 
«Это будут такие островки безопасности, на которых даже при аварийной ситуации машина не сможет сбить человека. Я очень тщательно изучал этот вопрос. Поэтому мы разработали образцы, обсудили характеристики и будем их применять», - рассказал Игорь Терехов.
 
Отметим, что усиленный конструктив болларда не позволяет автомобилю заезжать на пешеходную зону. При столкновении с ним автомобиль повреждается, но остается в пределах проезжей части. Для повышения безопасности водителей и привлечения их внимания дорожные столбы будут оснащены светоотражающими элементами.
 
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  ограждение, болларда, пешеход
 
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