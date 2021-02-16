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16.02.2021  14:14   

Рада увеличила штрафы за пьяное вождение и превышение скорости

Нардепы приняли законопроект об усилении порядка и безопасности на дорогах.

Фото: МВД Украины
 
В Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом и наркотическом состоянии и увеличили штрафы за превышение скорости. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняли во втором чтении на заседании 16 февраля. Данное решение поддержали 325 нардепов.
 
Согласно законопроекту, за пьяное вождение: 
 
первый штраф составит от 17 тысяч гривен и лишение прав на один год;
 
за повторный такой случай нарушитель заплатит уже 34 тысячи гривен (или админарест 10 суток) и лишение прав на три года; 
 
если такой горе-водитель попадется третий раз за год, то ему грозит штраф в виде 51 тысячи гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто. 
 
Законопроект увеличивает граничный срок судебного рассмотрения таких дел в 4 раза – с 3 месяцев до 1 года. Парламентарии также увеличили штрафы за превышение скорости. Так, за превышение скорости более, чем на 50 км/час придется заплатить штраф 3400 гривен (на сегодня он составляет 510 гривен) .
 
Тэги:  верховная рада, штрафы, превышение скорости, пьяное вождение
 
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