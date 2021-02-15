В конце недели откроется движение по Проспектной

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе дома №20.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
В Харькове утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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