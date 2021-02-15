15.02.2021 14:49

В конце недели откроется движение по Проспектной

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе дома №20.

Движение транспорта по ул. Проспектной, на участке от ул. Каринской до ул. Скобелевской запрещено с 29 января по 19 февраля 2021 года.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Каринской, Шаляпина и Шацкого.