Главная Новости Дороги и транспорт В конце недели откроется движение по Проспектной
15.02.2021  14:49   

В конце недели откроется движение по Проспектной

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе дома №20.

Движение транспорта по ул. Проспектной, на участке от ул. Каринской до ул. Скобелевской  запрещено с 29 января по 19 февраля 2021 года.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Каринской, Шаляпина и Шацкого.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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