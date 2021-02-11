11.02.2021 11:42

Движение по улицам Серповой и Коломенской будет временно запрещено

Ограничение будет действовать 3 дня.

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 7:00 12 февраля до 21:00 14 февраля 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры,объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.