Главная Новости Дороги и транспорт Движение по улицам Серповой и Коломенской будет временно запрещено
11.02.2021  11:42   

Движение по улицам Серповой и Коломенской будет временно запрещено

Ограничение будет действовать 3 дня.

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 7:00 12 февраля до 21:00 14 февраля 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры,объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Дороги и транспорт До конца апреля ограничено движение по Коммунальному путепроводу 05.02 Дороги и транспорт Сегодня до вечера запрещено движение по улице Руставели 03.02 Дороги и транспорт В четверг 11-й троллейбус пойдет по другому маршруту
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 