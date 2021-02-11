По Харьковом от снега расчищено почти три тысячи километров дорог

11.02.2021 10:10

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.

Для обработки дорог использовано 1235 куб. м противогололедных материалов и 35 т технической соли.

«Для уборки снега на дорогах общего пользования местного и государственного значения были привлечены 303 единицы специальной техники (из них 113 единиц - в режиме дежурства) и 231 рабочий филиалов «Харьковский облавтодор», - сообщили дорожные службы области.

По данным синоптиков, утром 11 февраля на территории области было без существенных осадков, только в Чугуевском районе наблюдались осадки в виде слабого дождя и мороси.