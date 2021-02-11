По Харьковом от снега расчищено почти три тысячи километров дорог

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
Для обработки дорог использовано 1235 куб. м противогололедных материалов и 35 т технической соли.
«Для уборки снега на дорогах общего пользования местного и государственного значения были привлечены 303 единицы специальной техники (из них 113 единиц - в режиме дежурства) и 231 рабочий филиалов «Харьковский облавтодор», - сообщили дорожные службы области.
По данным синоптиков, утром 11 февраля на территории области было без существенных осадков, только в Чугуевском районе наблюдались осадки в виде слабого дождя и мороси.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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