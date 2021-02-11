11.02.2021 09:29

На дорогах Харькова работают около 100 снегоуборочных машин

97 единиц спецтехники убирают снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 9:00 на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 56 машин. На дороги было высыпано 345,5 куб. м песчано-солевой смеси и 208 т соли.



Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.



По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1696 дворовых рабочих, в работе используются 33 единицы автотракторной техники и 22 средства малой механизации.