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11.02.2021  09:29   

На дорогах Харькова работают около 100 снегоуборочных машин

97 единиц спецтехники убирают снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 9:00 на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 56 машин. На дороги было высыпано 345,5 куб. м песчано-солевой смеси и 208 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1696 дворовых рабочих, в работе используются 33 единицы автотракторной техники и 22 средства малой механизации.

Источник:   ХГС
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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