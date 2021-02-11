На дорогах Харькова работают около 100 снегоуборочных машин

97 единиц спецтехники убирают снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 9:00 на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 56 машин. На дороги было высыпано 345,5 куб. м песчано-солевой смеси и 208 т соли.
Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.
По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1696 дворовых рабочих, в работе используются 33 единицы автотракторной техники и 22 средства малой механизации.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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