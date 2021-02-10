Главная Новости Дороги и транспорт Под Харьковом расчищено почти 5,5 тысячи километров дорог
10.02.2021  12:06   

Под Харьковом расчищено почти 5,5 тысячи километров дорог

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.

Это заявили дорожные службы области.

Так, для обработки дорог за сутки использовано 2600 куб. м противогололедных материалов и 84 т технической соли.

«Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения были привлечены 258 единиц специальной техники и 313 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора», - сообщили дорожники.

По данным синоптиков, 10 февраля днем ​​ожидаются осадки (снег, дождь), туман, которые прекратятся около 20:00. На дорогах - местами гололедица. Ветер южный, 5 - 10 м/с. Температура днем ​​от -1° С до + 3° С.

Поэтому в Службе автомобильных дорог напоминают водителям о необходимости обязательного использования зимних шин.

«Во времена непогоды, по возможности, ограничьте передвижение собственным транспортом, особенно - тяжеловесным», - обращаются к водителям специалисты дорожных служб.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации водителей просят звонить по номерам: (057) 336-83-44 и (057) 336-77-00 (круглосуточно).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Дороги и транспорт На дорогах Харькова работают 90 снегоуборочных машин 03.02 Дороги и транспорт В течение суток на Харьковщине расчистили от снега более 1 тыс. км дорог 14.01 Дороги и транспорт За сутки в области расчистили от снега 6300 км дорог
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 