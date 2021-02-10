Под Харьковом расчищено почти 5,5 тысячи километров дорог

Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.
Это заявили дорожные службы области.
Так, для обработки дорог за сутки использовано 2600 куб. м противогололедных материалов и 84 т технической соли.
«Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения были привлечены 258 единиц специальной техники и 313 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора», - сообщили дорожники.
По данным синоптиков, 10 февраля днем ожидаются осадки (снег, дождь), туман, которые прекратятся около 20:00. На дорогах - местами гололедица. Ветер южный, 5 - 10 м/с. Температура днем от -1° С до + 3° С.
Поэтому в Службе автомобильных дорог напоминают водителям о необходимости обязательного использования зимних шин.
«Во времена непогоды, по возможности, ограничьте передвижение собственным транспортом, особенно - тяжеловесным», - обращаются к водителям специалисты дорожных служб.
Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации водителей просят звонить по номерам: (057) 336-83-44 и (057) 336-77-00 (круглосуточно).
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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