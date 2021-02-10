Восемь десятков снегоуборочных машин вышли на улицы Харькова

77 единиц спецтехники убирает снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 8:00 на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 860 куб. м песчано-солевой смеси и 860,5 т соли.
Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия чистят по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.
По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1715 дворовых рабочих, в работе используется 60 единиц автотракторной техники и 73 средства малой механизации.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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