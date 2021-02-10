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10.02.2021  09:43   

Восемь десятков снегоуборочных машин вышли на улицы Харькова

77 единиц спецтехники убирает снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 8:00 на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 860 куб. м песчано-солевой смеси и 860,5 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия чистят по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1715 дворовых рабочих, в работе используется 60 единиц автотракторной техники и 73 средства малой механизации.

Источник:   ХГС
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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