09.02.2021 19:49

Коммунальщики в усиленном режиме убирают снег на магистралях города

Бригады дорожников будут работать круглосуточно, чтобы полностью расчистить от снега центральные магистрали Харькова.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 февраля 2021 года, сообщил журналистам директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура. Он отметил, что снегопад уже прекратился, но для расчистки центральных магистралей от снега необходимо около четырех-пяти часов. Уже к 21:00 основные магистрали города должны быть расчищены.

Он подчеркнул, что дорожники продолжат устранять последствия снегопада и ночью, чтобы обеспечить полную проезжаемость дорог. По его словам, завтра утром общественный транспорт, как и сегодня, будет подан вовремя.

Директор «Дорремстроя» обратился к горожанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.