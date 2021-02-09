Коммунальщики в усиленном режиме убирают снег на магистралях города

Бригады дорожников будут работать круглосуточно, чтобы полностью расчистить от снега центральные магистрали Харькова.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Ночью без существенных осадков. Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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