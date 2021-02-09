На дорогах Харькова работают 90 снегоуборочных машин

91 единица спецтехники убирает снег сегодня, 9 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 930 куб. м песчано-солевой смеси и 671,5 т соли.
Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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