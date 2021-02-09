09.02.2021 10:28

На дорогах Харькова работают 90 снегоуборочных машин

91 единица спецтехники убирает снег сегодня, 9 февраля, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 930 куб. м песчано-солевой смеси и 671,5 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.