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09.02.2021  10:28   

На дорогах Харькова работают 90 снегоуборочных машин

91 единица спецтехники убирает снег сегодня, 9 февраля, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 930 куб. м песчано-солевой смеси и 671,5 т соли. 

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  чистят, дороги, харьков, снегопад
 
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