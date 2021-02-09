Главная Новости Дороги и транспорт На трассе Киев - Харьков ограничено движение для транспорта
09.02.2021  08:32   

На трассе Киев - Харьков ограничено движение для транспорта

С 13:00 8 февраля введено ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков в пределах Полтавской области для грузовых и крупногабаритных автомобилей в направлении Киева.

Въезд грузового транспорта в Киев запрещен с 15:00, сообщили в Службе автомобильных дорог.

Ограничение установлено в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данных дорогах.

Водителям советуют пользоваться площадками для отстоя транспортных средств, расположенных вдоль государственных дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники. Для удобства площадки нанесены на Google-карте.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Источник:   САД
 Тэги:  непогода, метель, харьков, трасса, фура, ограниччение движения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Криминал и происшествия Последствия непогоды: поселок без электричества и как чистят дороги под Харьковом 08.02 Дороги и транспорт Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада 01.02 Дороги и транспорт В течение суток на Харьковщине очищено 690 км дорог общего пользования
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 