09.02.2021 08:32

На трассе Киев - Харьков ограничено движение для транспорта

С 13:00 8 февраля введено ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков в пределах Полтавской области для грузовых и крупногабаритных автомобилей в направлении Киева.

Въезд грузового транспорта в Киев запрещен с 15:00, сообщили в Службе автомобильных дорог.



Ограничение установлено в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данных дорогах.



Водителям советуют пользоваться площадками для отстоя транспортных средств, расположенных вдоль государственных дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники. Для удобства площадки нанесены на Google-карте.



О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.