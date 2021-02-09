На трассе Киев - Харьков ограничено движение для транспорта

С 13:00 8 февраля введено ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков в пределах Полтавской области для грузовых и крупногабаритных автомобилей в направлении Киева.
Въезд грузового транспорта в Киев запрещен с 15:00, сообщили в Службе автомобильных дорог.
Ограничение установлено в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данных дорогах.
Водителям советуют пользоваться площадками для отстоя транспортных средств, расположенных вдоль государственных дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники. Для удобства площадки нанесены на Google-карте.
О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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