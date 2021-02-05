05.02.2021 18:30

МВД создаст реестр транспортных средста и позволит покупать автомобили онлайн

Украинцы смогут купить и продать автомобиль онлайн в электронном кабинете водителя. Информация об автомобилях хранится в Едином реестре, согласно приказу МВД.

Министерство внутренних дел планирует разрешить покупку и продажу автомобилей онлайн. Соответствующий проект постановления обнародовали на сайте ведомства. Осуществлять сделку можно будет через Электронный кабинет водителя

Для оформления договора физическое лицо, являющееся владельцем транспортного средства, и физическое лицо, которое изъявило желание его приобрести: авторизуются в электронном кабинете водителя; заполняют договор в электронной форме. Оформление договора завершается путем наложения квалифицированной электронной подписи сторонами договора в соответствии с Законами Украины "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронных документах и ​​электронном документообороте".

Сведения об автомобилях и их владельцах выложат в открытый доступ. МВД утвердило положение о Едином государственном реестре транспортных средств.

Информацию в реестр вносить после государственной регистрации и перерегистрации транспортного средства; снятие его с учета передачи права пользования и тому подобное. Эта информация является открытой, кроме данных, являются конфиденциальными.