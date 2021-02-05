Главная Новости Дороги и транспорт МВД создаст реестр транспортных средста и позволит покупать автомобили онлайн
05.02.2021  18:30   

МВД создаст реестр транспортных средста и позволит покупать автомобили онлайн

Украинцы смогут купить и продать автомобиль онлайн в электронном кабинете водителя. Информация об автомобилях хранится в Едином реестре, согласно приказу МВД.

 
Министерство внутренних дел планирует разрешить покупку и продажу автомобилей онлайн. Соответствующий проект постановления обнародовали на сайте ведомства. Осуществлять сделку можно будет через Электронный кабинет водителя.
 
Для оформления договора физическое лицо, являющееся владельцем транспортного средства, и физическое лицо, которое изъявило желание его приобрести: авторизуются в электронном кабинете водителя; заполняют договор в электронной форме. Оформление договора завершается путем наложения квалифицированной электронной подписи сторонами договора в соответствии с Законами Украины "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронных документах и ​​электронном документообороте".
 
Сведения об автомобилях и их владельцах выложат в открытый доступ. МВД утвердило положение о Едином государственном реестре транспортных средств.
 
Информацию в реестр вносить после государственной регистрации и перерегистрации транспортного средства; снятие его с учета передачи права пользования и тому подобное. Эта информация является открытой, кроме данных, являются конфиденциальными.
 
Тэги:  купить автомобиль онлайн, реестр автомобилей, мвд
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 