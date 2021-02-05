Сегодня до вечера запрещено движение по улице Руставели

Движение транспорта по ул. Руставели, на участке от пер. Руставели до пл. Героев Небесной Сотни, запрещено до 22:00 сегодняшнего дня, 5 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на сетях водоотведения.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Руставели, пр. Московскому и др.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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