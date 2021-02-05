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05.02.2021  11:15   

Сегодня до вечера запрещено движение по улице Руставели

Движение транспорта по ул. Руставели, на участке от пер. Руставели до пл. Героев Небесной Сотни, запрещено до 22:00 сегодняшнего дня, 5 февраля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на сетях водоотведения.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Руставели, пр. Московскому и др.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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