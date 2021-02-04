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04.02.2021  15:48   

Коммунальный путепровод: движение ограничено до мая

Движение транспорта будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля 2021 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.
 
Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, коммунальный путепровод
 
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