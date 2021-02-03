В течение суток на Харьковщине расчистили от снега более 1 тыс. км дорог

Проезд по государственным автодорогам обеспечен.
Для обработки дорог использовано 194 куб. м противогололедных материалов, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
«Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения в течение суток было привлечено 184 единицы специальной техники (из них в режиме дежурства - 113 единиц) и 178 рабочих филиалов «Харьковский облавтодор», - сообщили дорожники.
По прогнозам синоптиков, утром 3 февраля по области - облачно, без существенных осадков, местами - туман
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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