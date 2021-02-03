Главная Новости Дороги и транспорт В течение суток на Харьковщине расчистили от снега более 1 тыс. км дорог
03.02.2021  09:37   

В течение суток на Харьковщине расчистили от снега более 1 тыс. км дорог

Проезд по государственным автодорогам обеспечен.


//kharkivoda.gov.ua

Для обработки дорог использовано 194 куб. м противогололедных материалов, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения в течение суток было привлечено 184 единицы специальной техники (из них в режиме дежурства - 113 единиц) и 178 рабочих филиалов «Харьковский облавтодор», - сообщили дорожники.

По прогнозам синоптиков, утром 3 февраля по области - облачно, без существенных осадков, местами - туман

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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