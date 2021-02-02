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02.02.2021  16:48   

В среду 12-й трамвай изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе будет запрещено в первой половине дня 3 февраля 2021 года.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
 
Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 9:30 до 15:00 3 февраля 2021 года.
 
В связи с этим, трамвай №12 будет курсировать следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - парк им. Горького.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков. запрет
 
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