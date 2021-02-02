Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник откроется движение в начале Пушкинской
02.02.2021  15:49   

В понедельник откроется движение в начале Пушкинской

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.

Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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