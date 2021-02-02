В понедельник откроется движение в начале Пушкинской

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.
Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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