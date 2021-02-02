02.02.2021 14:10

Игорь Терехов: На улице Чкалова изменится схема движения

Круговое движение планируют обустроить на ул. Чкалова, где сейчас расположен островок с баннером АО «Хартрон».



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Об этом сегодня, 2 февраля, на аппаратном совещании сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, на этом месте нужно разбить такую клумбу, как в начале пр. Гагарина, и убрать киоски с остановки.

«Пробки там колоссальные, потому что неправильно выстроена дорожная логистика. Я дал указания главному архитектору, транспортникам найти решение. Мое видение такое - сделать кольцевое движение, углубление остановки и снести киоски, которые там находятся. Потому что заторы там возникают из-за близости остановки к проезжей части. Рекламу «Хартрона» убираем, елки пересаживаем», - заявил Игорь Терехов.