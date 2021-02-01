01.02.2021 11:13

В течение суток на Харьковщине очищено 690 км дорог общего пользования

Для обеспечения проезда на дорогах Харьковщины было привлечено 162 единицы специальной техники и 199 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 852 куб. м противогололедных материалов. Использовано 90 тонн технической соли.

Утром 1 февраля наблюдались осадки в виде снега по всей территории области.Температура воздуха составляла от -3°С до + 1°С. По состоянию на 9:00, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения области.

«Техника работает в круглосуточном режиме. Выполняются работы по очистке проезжей части от снега, работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения, а также очистке и обработке автобусных остановок», - сообщили дорожники.

Приоритетными трассами является М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» (Полтавское и Донецкое направление), М-29 «Харьков-Красноград-Перещепино» и М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» (Днепропетровское направление), Н-26 «Чугуев-Меловое» (Луганское направление), Р-46 «Харьков-Ахтырка» (Сумское направление), Харьковская объездная дорога, а также направления, которые соединяют Харьков с районными центрами.

«В случае осложнения движения эксплуатационное содержание автодорог государственного значения Харьковщины при необходимости может обеспечить 341 единица дорожных машин и механизмов подрядных организаций: пескоразбрасыватели, солераспределители, техника с навесным оборудованием, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, роторные снегоочистители. Есть достаточный запас песчано-солевой смеси, горюче-смазочных материалов», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.