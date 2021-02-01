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01.02.2021  08:17   

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Ночью и днем 1 февраля в области ожидаются обильные осадки в виде снега и мокрого снега, возможно с дождем. На дорогах местами гололедица.


//kharkivoda.gov.ua

Дорожные службы обращаются к участникам дорожного движения, особенно водителям грузового транспорта, с просьбой без надобности не выезжать на автодороги в непогоду до ликвидации ее последствий.

Водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог. Для удобства, все они отмечены на Google-карте.

«При таких погодных условиях, как колебания температурных показателей с плюса на минус и наоборот в сочетании с осадками и высокой влажностью воздуха, велика вероятность возникновения скользкости на дороге. Напоминаем водителям о необходимости обязательного использования зимних шин», - отмечают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации звоните по телефону диспетчера 0573368344 и 0573367700. Звонки принимаются круглосуточно. Кроме того, можно оставить свое обращение на интерактивной карте Укравтодора.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  непогода, снегопад, харьков
 
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