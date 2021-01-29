29.01.2021 13:20

На дороги Харьковщины высыпали 519 куб. м песчано-солевой смеси и 35,4 т технической соли

Для обработки дорог использовано 519 куб. м песчано-солевой смеси и 35,4 т технической соли

В службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили, что на очистку и обработку дорог противогололедной смесью задействано 128 единиц техники и 171 работник.

При таких температурных колебаниях с осадками и повышенной влажностью воздуха, высока вероятность образования наледи на дороге.

В САД напомнили автовладельцам об обязательном использовании на своих авто зимней резины. Во время ухудшения погодных условий водители могут воспользоваться стоянками для транспортных средств.

Для оперативного реагирования на любые случаи осложнения движения по автодорогам государственного значения при Службе автомобильных дорог создан график дежурства специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины, осуществляется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, установленных над автодорогами.