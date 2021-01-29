29.01.2021 09:23

С 1 февраля подорожает проезд в пригородных маршрутках

Один из крупнейших перевозчиков в Харьковской области сообщил, что с 1 февраля стоимость автобусных билетов в среднем вырастет на 2 гривны.

Изменения стоимости коснутся пригородных и междугородних маршрутов, которые обслуживает автотранспортное предприятие «Авто-ОВИ», пишет KHARKIV Today.



«Авто-ОВИ» обслуживает 21 городской, 49 пригородных и 15 междугородних автобусных маршрутов. В частности, такие:



№ 1155 «Харьков – Бабаи»;

№1187 «Харьков – Бабаи-2»;

№1161 «Харьков – Большие Проходы»;

№1608 «Харьков – Высокий»;

№1604 «Харьков – Комаровка»;

№1611 «Харьков – Мерефа (ул. Конституции)»;

№1605 «Харьков – Покотиловка»;

№1151 «Харьков – Русская Лозовая»;

«Харьков – Сады «Питомник»;

№1602 «Харьков – Терновая»;

№1626 «Харьков – Терновая»;

№1157 «Харьков – Черкасская Лозовая».



Кроме того, у «Авто-Ови» много маршрутов в Волчанском районе, есть автобусы до Богодухова, Боровой, Купянска и Изюма.



В транспорте уже начали появляться объявления о повышении стоимости проезда с 1 февраля. К примеру, поездка по маршруту №1157 «Харьков – Черкасская Лозовая» будет обходиться в десять гривен.



По словам директора автотранспортного предприятия «Авто-ОВИ» Валерия Дробушко, стоимость проезда вырастет примерно на две-три гривны на пригородных и междугородних маршрутах. На некоторых маршрутах, говорит руководитель предприятия, стоимость проезда вырастет на 20 %, на некоторых – на 5-6%.



»Уже не повышали два года и все подорожало, запчасти очень сильно. У меня самые низкие тарифы, я езжу по 60-70 копеек за километр, вся Украина ездит по 1 гривне 10 копеек, это уже смешно», – пояснил KHARKIV Today Дробушко причины подорожания.



Он уточнил, о повышении тарифа на городских маршрутах пока только думают.



«Пока не знаю, будут ли по городским маршрутам изменения», – добавил директор автотранспортного предприятия «Авто-ОВИ».





