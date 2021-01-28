В пятницу 12-й трамвай изменит свой маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 9:30 до 15:00 29 января 2021 года.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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