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28.01.2021  17:17   

В пятницу 12-й трамвай изменит свой маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 9:30 до 15:00 29 января 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с  ремонтом контактной сети трамвая.
 
Трамвай №12 будет курсировать по такому маршруту: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - разворотный круг «Парк им. Горького».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 12 трамвай
 
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